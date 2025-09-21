Promozione. Settimello-San Piero è da scintille. Rufina-Reggello accende il girone C

Queste le gare della seconda giornata in programma alle 15,30.

Girone A

Settimello-San Piero a Sieve (arbitro: Finoia di Firenze). Per questo big-match locali senza Francini, Luka, Lenzini, Calugi, Calabretta, rientra Caputo. Ospiti privi di Iaquinandi, Becchi e il tecnico Signorini.

Cubino-Casalguidi (arbitro: Como di Arezzo). Il Cubino di Bonciani, che si presenta al completo punta a fare il bis.

Firenze Ovest-Luco (arbitro: Sarchini di Firenze). L’Ovest ha alzato il livello con gli acquisti dell’esterno Fiore (‘05) e dell’attaccante Torrente (‘98). Ospiti privi di Caprio, Romanelli e Maritato.

Lampo-Meridien-Fortis Juventus (arbitro: Menchini di Viareggio). La Fortis è senza Bertini, Macchinelli, Pecchioli e Tognoni De Pugi.

Girone B

Barberino Tavarnelle-Atl. Maremma (arbitro: Scalisi di Carrara). La squadra di Lacchi dovrebbe presentarsi al completo.

Cuoiopelli-Ginestra F.na (arbitro: Luciani di Livorno). Per questa trasferta la Ginestra non avrà Marchiani e Thomas Rizzo.

Massa Valpiana-Cerbaia (arbitro: Calise di Piombino). Cei è privo di Calvetti ma può contare sul rientro di Paolini.

Mob. Ponsacco-Sancascianese (arbitro: Bianchini di Siena). Trasferta a rischio per la squadra di Latini priva solo di Magistri.

Girone C

Audax Rufina-Resco Reggello (arbitro: Sinca di Firenze). Le due squadre tornano a sfidarsi in Promozione dopo una lunga assenza. Locali senza Rachidi e Di Vico, rientrano Riccioni e Fumelli. Gli ospiti privi di Pantiferi, puntano sul bomber Focardi.

Settignanese-Montagnano (arbitro: Cinotti di Empoli). Primo match clou tra due squadre in salute. Formazioni al completo.

Sinalunghese-A.C. Dicomano (arbitro: Farina di Arezzo). Un altro match-clou che infiammerà la giornata, con il Dicomano deciso a fermare l’avanzata della corazzata senese.

Casentino Academy-Fiesole (arbitro: Venuti di Valdarno). Il Fiesole di Lelli ha nel mirino anche i tre punti in trasferta.

C. S. Lebowski-Pontassieve (arbitro: Norci di Arezzo). Si gioca al "Filarmonica" di Grassina (via Bikila), con il Lebowski privo di Guerra, Solvi e Gualandi; gli ospiti senza Matteo Serrotti.

G. Pul.