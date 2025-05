Promozione sfumata: il sogno playoff si ferma in semifinale per la squadra di Giulio Peruzzi

di Matteo Marzotti

La corsa alla Promozione del , passando dai playoff con una vittoria in questi spareggi più che fermarsi ha subito una brusca frenata. Il infatti dice addio alla finale playoff regionale di Prima categoria dovendo adesso puntare sulla semifinale che verrà disputata tra sette giorni per ambire ad un posto per un eventuale ripescaggio. Ma è difficile il giorno dopo imputare errori o altro alla squadra di Giulio Peruzzi che ha certamente gettato il cuore oltre l’ostacolo fin dal primo turno. La semifinale nel proprio girone, la finale contro l’Atletico Piancastagnaio che era annoverato fin dalla scorsa estate come una delle favorite per la vittoria finale. Partite che gli arancioneri hanno dovuto approcciare con l’unico obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio complice quel quarto posto ottenuto al termine della regular season.

Ieri la semifinale contro il Barberino Tavarnelle sul neutro delle Badesse terminata in favore dei fiorentini per 4-2. Dopo quattordici minuti si fa male Tammariello ed un minuto dopo Mezzetti porta in vantaggio i suoi con un preciso destro all’angolino. I cortonesi faticano a reagire e subiscono il raddoppio al 52’ con Bellosi che raccoglie un traversone dalla destra di Petracchi. Al 62’ eurogol di Bottonaro con un gran sinistro che si infila all’incrocio, ma al 74’ ancora Bellosi chiude, praticamente, la partita, grazie ad un’azione simile a quella della seconda rete. Viene espulso per doppia ammonizione Migliacci al 75’ e Morina all’82’ sigla il poker. Rende meno pesante il passivo Lombardi all’89’. Domenica prossima ultimo atto della stagione contro la Sancascianese per sperare in una vittoria per ambire al ripescaggio se qualora dovesse aprirsi questa porta.

Intanto nelle altre categoria sono ore calde sul fronte mercato. Il Bibbiena potrebbe veder partire Alex Ceramelli. L’attaccante casentinese a quanto pare è nel mirino dell’Audax Rufina e non è esclusa una sua partenza. Intanto la Sansovino ha ufficializzato la conferma di Chini, dopo quelle di Mirante, Ricci, Vasseur e del portiere Florindi. In uscita invece il difensore Giacomo Arturi, classe 2003, che si accasa alla Fratticciola. Il Tegoleto di Marco Bernacchia conferma Tupac De Marco tra i pali procedendo nel segno della continuità in questo senso.

A Bibbiena resteranno sia Rubechini che Falsini. Il Valdichiana dopo il ds Bichi ha deciso di puntare sul tecnico Botti per ripartire dopo la retrocessione.