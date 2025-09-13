Promozione, si parte: "Pronti a questa sfida"

L’attesa sta per finire, il campionato di Promozione ligure è pronto ad aprire i battenti. Domani alle 15 le otto compagini spezzine scenderanno in campo agguerrite più che mai. A tenere banco sarà il derby Magra Azzurri-Follo in scena al ’Camaiora" di Santo Stefano, arbitra lo spezzino Ugolini. "Giocheremo contro una grande squadra ben allenata – spiega il mister del Magra Azzurri Alessio Barletti – che dobbiamo rispettare ma non temere. I ragazzi sono pronti e sono sicuro che daranno il massimo per portare a casa un risultato positivo". Prudenza anche sul versante Follo: "Sarà un esordio complicato – dice il presidente Alessandro Luongo – su un campo che non ci ha mai dato gioie". Impegno interno per il Canaletto Sepor che al ’Tanca’ ospiterà la Calvarese. (arbitro De Longis di Chiavari). "La prima gara è sempre molto emozionate – sottolinea la presidente Sabrina Benassi – ma la squadra è determinata e sono sicura che non mi deluderà". Anche la Santerenzina al ’Falconara’ di Lerici proverà ad avere la meglio sul San Desiderio (arbitra Romeo di Spezia). "Fare un pronostico è difficile –dice precisa mister Gabriele Sabatini – perché non conosco bene la squadra avversaria. Per noi sarà una partita impegnativa, ma, da neopromossa, avremo bisogno subito di un’importante iniezione di fiducia". Il ’Luperi’ di Sarzana sarà la cornice della sfida tra Tarros Sarzanese e San Cipriano (arbitra Garibaldi di Chiavari). "Finalmente iniziamo – dichiara mister Simone Calise – contro un nuovo avversario che non conosciamo a sufficienza. Dovremo farci trovare pronti". Trasferte genovesi per il Don Bosco Spezia, impegnato sul campo dell’Anpi Sport Casassa (arbitra Righetti di Genova) e il Beverino contro la corazzata Angelo Baiardo (arbitro Marchetti di Chiavari).

"Ce la vedremo con una neopromossa - afferma il segretario del Don Bosco Luca Massini – che si è già dimostrata in Coppa ben attrezzata. Mi gioco un X2". Cauto il presidente del Beverino Nicola Carraresi: "Sarà un match proibitivo contro una delle squadre più forti del girone. Non per questo, però, partiremo sconfitti". Ultima a scendere in campo sarà il Levanto che alle 18.15 cercherà di superare in trasferta il quotato Vallescrivi (aarbitro Bruzzone di Genova). "Ci presenteremo a Ronco Scrivia decimati dalle assenze – spiega il ds Mirko Ruffini – e quindi l’esordio con una delle favorite alla vittoria finale non si preannuncia per niente facile. Massima fiducia comunque ai nostri ragazzi".

Ilaria Gallione