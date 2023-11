Promozione, si torna in campo dopo lo stop a causa del maltempo. Gennaioli al debutto col Lucignano

Torna in campo anche la Promozione questo pomeriggio alle 14,30 in quella che sarà la domenica di esordio per Gennaioli. Il Dedo infatti oggi debutterà in casa alla guida del suo Lucignano contro una Chiantigiana che punta al successo per entrare di forza in zona playoff. Alla stesa ora trasferta a Firenze per la Sansovino che deve ricucire sull’Affrico, primo con quattro punti di vantaggio. Avversario dei ragazzi di Testini i padroni di casa della Settignanese, mentre l’Affrico riceverà un Subbiano che prima della sosta aveva registrato un flessione nel rendimento. L’Alberoro di Bernacchia farà visita al Grassina nello scontro diretto tra due squadre al secondo posto a pari merito. Il Casentino Academy riceverà il Pienza, mentre il Montagnano fanalino di coda, dopo aver tesserato il portiere Scarpelli, cerca punti per ricucire con la zona salvezza e lasciare l’ultimo posto in classifica.