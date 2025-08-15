Promozione. Sinalunghese. Le date dei test

Primi giorni di allenamento per la Sinalunghese che ha ufficializzato i test amichevoli del suo intenso pre campionato in vista dell’esordio del 31 agosto con la prima gara di Coppa (a Pienza) e soprattutto del 14 settembre, data di inizio del campionato di Promozione. Mercoledì 20 agosto, a Sinalunga, prima uscita contro la Juniores Regionale allenata da Tintori, poi, sabato 23, test a Castiglion Fiorentino contro la Castiglionese 1919 che milita in Eccellenza. L’avversario di mercoledì 27 agosto a Sinalunga sarà il Tegoleto mentre per mercoledì 3 settembre è fissato un match a San Quirico contro i padroni di casa.

"Sono contento di essere qui – ha detto l’attaccante Mattia Sacco, arrivato dal Torrita – in un club storico. Siamo molto carichi e spero di continuare a segnare anche con questa maglia come ho sempre fatto i carriera".

La Sinalunghese è stata inserita nel girone C di Promozione insieme alle altre due senesi, Acquaviva e Pienza e alle aretine Alberoro, Casentino Academy, Cortona Camucia, Foiano, Montagnano e Viciomaggio e alle fiorentine Dicomano, Audax Rufina, C.S. Lebowski, Fiesole, Pontassieve, Resco Reggello e Settignanese.