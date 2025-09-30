Acquista il giornale
Promozione. Sinalunghese pareggia, ma sogna la vittoria

Dopo due vittorie nelle prime due giornate, per la Sinalunghese domenica scorsa è incappata nel primo pareggio stagionale, contro un...

di GUIDO DE LEO
30 settembre 2025
Dopo due vittorie nelle prime due giornate, per la Sinalunghese domenica scorsa è incappata nel primo pareggio stagionale, contro un discreto Alberoro. Un pari (che comunque vale il momentaneo primato in classifica) ricco di emozioni e gol che ha fatto capire piuttosto bene ai rossoblù le difficoltà di un torneo molto equilibrato come il girone C di Promozione Toscana.

"Da oggi ci rimbocchiamo le maniche, analizziamo tutto quello che non abbiamo fatto bene e andiamo ad affrontare un’altra partita difficile su un campo difficilissimo, che conosco bene, ovvero quello della Settignanese". Così il tecnico Enrico Testini al termine del 3-3 di domenica scorsa.

"Ovvio che noi vogliamo sempre provare a vincere, ma il campionato è difficile e ci sono squadre molto importanti, attrezzate e che lo fanno da anni come lo stesso Alberoro. Abbiamo 16 giocatori nuovi, stiamo lavorando insieme da poco più di un mese e siamo appena a fine settimane. Sicuramente non siamo incappati in un giornata felicissima a livello dei singoli ma occorre anche sottolineare la bravura dell’avversario. Non sempre andando sotto 3-1 è facile rimontare e i ragazzi sono stati bravi. Non guardiamo la classifica e pensiamo gara per gara".

