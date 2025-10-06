Promozione. Sinalunghese, pari a reti inviolate
SETTIGNANESE 0 SINALUNGHESE 0 SETTIGNANESE: Daddi, Giraldi, Corri, Pacini Gaeta, Baik Said, Elisacci, Cosmi, Caparrini, Cenni, Piazza, Giustarini. Panchina: Serio, Materassi, Lari, Iania G.,...
SETTIGNANESE
0
SINALUNGHESE
0
SETTIGNANESE: Daddi, Giraldi, Corri, Pacini Gaeta, Baik Said, Elisacci, Cosmi, Caparrini, Cenni, Piazza, Giustarini. Panchina: Serio, Materassi, Lari, Iania G., Cremonini, Capanni, Marrani, Tofanari, Fani. Allenatore Zecchi
SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Celestini, Bongini, Tacchini, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini
Arbitro: Menchini di Viareggio (Checchi-Argenti).
Note: Espulso Bucaletti (40’pt).
FIRENZE – Secondo pareggio di fila per la Sinalunghese che impatta a reti bianche a Firenze contro la Settignanese. Un punto che permette a Gagliardi & C. di restare in testa al girone C di Promozione Toscana in solitaria con una lunghezza di vantaggio su quattro squadre tra cui la stessa Settignanese. Gara combattuta ed equilibrata ma condizionata dal rosso all’attaccante rossoblù Bucaletti nel finale del primo tempo che ha costretto i suoi a giocare in dieci tutta la ripresa. La formazione di Testini ha comunque retto bene. Domenica in casa derby col Foiano.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su