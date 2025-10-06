Acquista il giornale
Promozione. Sinalunghese, pari a reti inviolate

di GUIDO DE LEO
6 ottobre 2025
SETTIGNANESE

0

SINALUNGHESE

0

SETTIGNANESE: Daddi, Giraldi, Corri, Pacini Gaeta, Baik Said, Elisacci, Cosmi, Caparrini, Cenni, Piazza, Giustarini. Panchina: Serio, Materassi, Lari, Iania G., Cremonini, Capanni, Marrani, Tofanari, Fani. Allenatore Zecchi

SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Mazza L., Fineschi, Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Miccio. Panchina: Gialli, Cresti A., Celestini, Bongini, Tacchini, Palazzi, Nannoni, Parri, Sacco. Allenatore Testini

Arbitro: Menchini di Viareggio (Checchi-Argenti).

Note: Espulso Bucaletti (40’pt).

FIRENZE – Secondo pareggio di fila per la Sinalunghese che impatta a reti bianche a Firenze contro la Settignanese. Un punto che permette a Gagliardi & C. di restare in testa al girone C di Promozione Toscana in solitaria con una lunghezza di vantaggio su quattro squadre tra cui la stessa Settignanese. Gara combattuta ed equilibrata ma condizionata dal rosso all’attaccante rossoblù Bucaletti nel finale del primo tempo che ha costretto i suoi a giocare in dieci tutta la ripresa. La formazione di Testini ha comunque retto bene. Domenica in casa derby col Foiano.

