Promozione. Sinalunghese,. Pienza e Acquaviva. Grandi manovre

Si stanno attrezzando per raggiungere i rispettivi obbiettivi le tre formazioni senesi che prenderanno parte al girone C di Promozione. La Sinalunghese, per rimediare a una annata complicatissima culminata con la retrocessione dopo più di un decennio tra Eccellenza e serie D, sta costruendo una rosa di prim’ordine con pedine di categorie superiore come l’ultima in ordine di tempo, ovvero Gagliardi, storico ex capitano della Pianese e reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con il Sansovino.

Il Pienza, dopo l’ottima annata scorsa conclusa a un passo dai playoff, crede nella continuità e dopo le conferme dei vari Biagiotti, Ajdini, Bonari, Barbiere e Guerra, ha ufficializzato i rinnovi di altre tre protagonisti dello scorso campionato, ovvero Pinsuti, Valente e Pecci. Da capire chi colmerà invece il vuoto lasciato in attacco dalla partenza del bomber Venuto passato agli aretini dell’Alberoro.

Infine l’Aquaviva di Montepulciano che dopo il successo in Prima categoria ha confermato gran parte del gruppo puntellandolo con elementi di esperienza. Dopo la punta Biscaro Parrini il club biancoazzurro ha ingaggiato i difensori Laudani e Parricchi e il centrocampista Cappelli.