Promozione: solo un punto per Cortona Camucia e Foiano. Casentino show

di Matteo Marzotti

Sorride solo il Casentino Academy tra le formazioni aretine impegnate nel torneo di Promozione. I gialloverdi di Vinicio Dini rialzano la testa immediatamente dopo il passo falso di sette giorni fa e vanno a vincere con un perentorio 4-0 in casa contro il Fiesole grazie alla tripletta di un super Testini al gol di Diani. Alberoro e Viciomaggio devono invece accontentarsi di un punto a testa così come Cortona Camucia e Foiano. Gli arancioneri di Giulio Peruzzi (nella foto) trovano così il primo punto in campionato dopo essere andati sotto al 9’ in virtù del gol di Guerrini che ha illuso il Foiano. Al 66’ Ferretti ha ristabilito la parità. Per il Foiano prosegue l’attesa della prima vittoria in campionato. Brusca frenata per il Montagnano. I torelli di Roberto Fani tornano a casa con zero punti dalla trasferta a dir poco insidiosa sul campo della Settignanese. Tra i rossoneri e la formazione della Valdichiana finisce infatti 2-1 per i padroni di casa che volano in testa alla classifica. Termina invece 0-0 la sfida tra il Centro Storico Lebowski e il Pontassieve.

Torna a sorridere l’Audax Rufina e lo fa grazie ad un super Alex Ceramelli, autore della doppietta che stende il Resco Reggello (2-0). Un altro pari è quello maturato tra Pienza e Acquaviva (1-1) mentre la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini fa festa per il successo di misura tra le mura amiche contro l’Alleanza Giovanile Dicomano. La rete di Bucaletti al 65’ infatti permette di prendere i tre punti mantenendo l’andatura. La classifica quindi recita a quota sei punti il tandem formato da Settignanese e Sinalunghese, a quota 4 punti invece ecco Audax Rufina, Pontassieve, Acquaviva e Alberoro. Con tre punti il gruppo formato da Casentino Academy, Montagnano e Fiesole.

Con due punti il solo Foiano seguito con un punto da Centro Storico Lebowski, Pienza, Viciomaggio, Cortona Camucia. Ultime con zero punti all’attivo Allenaza Giovanile Dicomano e Resco Reggello. Domenica prossima (ore 15.30) il Cortona andrà in casa dell’Acquaviva, il Montagnano riceverà il Pienza, quindi ci sarà Foiano-Resco Reggello, Sinalunghese-Alberoro e Viciomaggio-Centro Storico Lebowski. Per il Casentino trasferta a Pontassieve contro l’ex Bonini.