Promozione. Sorpresa al "Vezzosi» di Orbetello. L’Invictasauro vince 3-2 in laguna
La seconda giornata del girone B di Promozione regala ben sette punti per le formazioni maremmane con due vittorie importanti ed un pareggio. Il Massa Valpiana cala il poker contro il Cerbaia in una partita praticamente mai in discussione. La sfida della giornata però la vince l’Invictasauro di Michele Cinelli che sbanca per 3-2 l’Ottorino Vezzosi di Orbetello. Lagunari che raccolgono la seconda batosta in pochi giorni: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di mercoledì è arrivata anche la sconfitta contro i grossetani, trascinati da un inossidabile Federico Angelini, autore di due reti a 38 anni. Un attaccante che non smette mai di stupire. Atletico Maremma raggiunto nel finale per 1-1 a Barberino Tavarnelle per una vittoria che è sfuggita per un soffio alla formazione rossoverde.
La classifica: Mobilieri Ponsacco 6, Castelfiorentino United 4, Atletico Maremma 4, Invictasauro 4, Ginestra Fiorentina 4, Castiglioncello 4, Massa Valpiana 3, San Miniato Basso 3, Barberino Tavarnelle 2, Cuoiopelli 2, Orbetello 1, Colli Marittimi 1, Saline 1, Atletico Piombino 1, Cerbaia 1, Sancascianese 0.
