Promozione Sorride solo il Cervia United. Classe, Sparta, Spiv e Frugesport a secco

C’è gloria solo per il Cervia United nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione. I gialloblù sono infatti gli unici a rispettare il pronostico e a portare a casa punti, grazie al 2-1 corsaro nel testacoda di Villa Verucchio. Succede tutto nel 1° tempo. Al gol del vantaggio ospite firmato in mischia da Tisselli al 18’, fa seguito il pareggio del Verucchio, realizzato al 36’ da Marchilli su rigore. I padroni di casa vanno vicino al raddoppio, ma a passare in vantaggio sui titoli di coda della prima frazione sono gli ospiti su una punizione capitalizzata in rete dal cecchino Pasolini. Per il bomber cervese si tratta del 15° centro stagionale. Nella ripresa il Verucchio resta in 10 per l’espulsione di Alvisi, e il Cervia può amministrare il vantaggio fino al triplice fischio. Con questi 3 punti la formazione di mister Montanari conserva il 4° posto e rosicchia 2 punti al Santarcangelo, ovvero alla zona playoff, che ora dista 8 lunghezze. E domenica prossima c’è l’occasione per avvicinarsi di nuovo alla lotta di vertice, affrontando fra le mura amiche del ‘Todoli’ la Fratta Terme, seconda della classe.

Nel big match di giornata, nulla da fare per il Classe che, impegnato fra le mura amiche contro la capolista Misano, ha dovuto ammainare bandiera bianca 0-3. I riminesi sono passati in vantaggio al 22’ con Traini, poi nella ripresa hanno completato l’opera con Valeriani (60’) e Sartori (70’). La classifica resta immutata, sia come posizione (7° posto in coabitazione col Bakia Cesenatico), sia come distanza dalla ‘virtuale’ zona playout (+9). Domenica prossima, per i biancorossi, altra sfida d’alta quota a Santarcangelo, sul campo della terza. Un ko che non ci voleva (1-2) è quello incassato in maniera clamorosa, fra le mura amiche, da parte del San Pietro in Vincoli, nella sfida contro il pericolante Bellariva. Passati in vantaggio al 40’ della ripresa con Borghini, i padroni di casa hanno subìto una incredibile rimonta da parte dei riminesi, capaci, a tempo scaduto, di guadagnarsi (e realizzare) due rigori con Bargelli al 46’ e al 48’. Un suicidio perfetto è anche quello che ha visto protagonista lo Sparta Castel Bolognese, uscito sconfitto 4-2 dalla sfida di Forlì contro la matricola Edelweiss, penultima della classe. I castellani sono andati sotto 4-0 (1’ Frabetti, 5’ Podo, 22’ Ferrani; poi di nuovo Podo al 2’ della ripresa). La doppietta di Strazzari (22’ e 36’ del 2° tempo) ha avuto l’effetto di addolcire la pillola. La classifica resta precaria. Solo il +7 sul Verucchio 16°, non ha attivato il meccanismo del playout. Nulla da fare anche per la Frugesport, ultima della classe, incapace di contenere una Savignanese straripante e corsara 5-0 (12’ pt Fedeli su rigore e 11’ st; 29’ Paganini, 32’ Mazzotti, 42’ Vivo).