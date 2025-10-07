Promozione. Sorridono in classifica Masi Torello e X Martiri. Sabato si fa sul serio col derby Centese-Casumaro

E’ il Valsanterno la nuova capolista del girone C di Promozione. I bolognesi hanno approfittato del turno di riposo del Casumaro e vincendo contro il Gallo si sono portati in testa alla classifica con un punto in più rispetto alle ‘lumache’. Gli amaranto hanno venduto cara la pelle, ma alla fine ha prevalso la maggiore qualità dei padroni di casa, che si sono aggiudicati l’intera posta. Per il Gallo un punto in cinque partite, ma la sensazione di essere sulla buona strada in una lotta salvezza che ha ancora tanto da dire.

Sorridono Masi Torello Voghiera e X Martiri, entrambe vittoriose per 2-1 rispettivamente contro Virtus Castelfranco e Granamica. L’undici di mister Ferrari si affida ai soliti Maione e Maistrello per centrare un successo che li proietta quasi fuori dalla zona playout, con 7 punti conquistati, mentre la X Martiri trova la seconda vittoria di fila soffrendo forse più del previsto contro il Granamica: decidono le reti di Panzetta e Manfredini, e per i ‘porottesi’ è un grande balzo in avanti, a ridosso delle zone nobili della classifica.

Quarta ‘x’ in sei uscite ufficiali per la Centese, che sul campo dell’Msp Calcio spreca l’iniziale vantaggio a firma Toffano e si fa rimontare nella ripresa dalla rete di Costantini: rammarico per mister Di Ruocco e per un gruppo fermo ad una sola vittoria in questo avvio di campionato. La prossima giornata rappresenterà uno spartiacque per le ferraresi: due derby infatti sono in programma, quelli tra Centese e Casumaro e tra X Martiri e Masi Torello Voghiera, entrambi in anticipo nel pomeriggio di sabato.

Un bel test soprattutto per il Casumaro per riprendersi la vetta, mentre il Gallo ospiterà lo Sparta Castelbolognese con l’obiettivo di centrare i primi tre punti della sua stagione.