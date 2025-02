Promozione, sostituito mister Gozi con l’esperto centrocampista e capitano della squadra. Forlimpopoli, anche la panchina a Dall’Ara

Ancora un cambio della guardia sulla panchina del Forlimpopoli. Dopo l’inattesa e brutta sconfitta casalinga patita domenica al cospetto dello staccatissimo fanalino di coda Frugesport di Massa Lombarda (0-1 il risultato) la società biancazzurra ha esonerato mister Elvio Gozi che, in precedenza, aveva sostituito Ivan Graziani, ex attaccante del Forlì.

Il compito di cercare a questo punto la non semplice salvezza nel girone D del campionato di Promozione è stato affidato a Fabio Dall’Ara (nella foto) che in questo modo, nell’ultima parte del campionato in corso, rivestirà il triplo ruolo di allenatore – giocatore e capitano della prima squadra artusiana.

Dopo 25 turni di campionato il Forlimpopoli naviga, con 23 punti, in quint’ultima posizione (ovvero la 14ª) e quindi nella zona playout della classifica. Dall’Ara, che è ovviamente in possesso del patentino da tecnico, una decina d’anni fa nella stessa veste di giocatore-allenatore fu protagonista della salvezza del Meldola, nel campionato di Eccellenza; salvezza che si concretizzò con la vittoria nello spareggio col Faenza.

Molto lunga la sua carriera con le scarpette bullonate ai piedi dato che all’età bella di 41 anni lo si vede appunto ancora in campo nel ruolo di centrocampista. Tra le varie squadre di cui Dall’Ara ha vestito le maglie c’è innanzitutto il Cesena, poi anche Bellaria, San Marino, Poggibonsi e Valenzana in serie C; quindi pure quella del Forlì, in serie D, nel campionato 2017-18.

"Le nove partite restanti saranno per noi tutte finali assai combattute – confessa l’allenatore –, nelle quali cercheremo in tutti i modi di mantenere la categoria". Il primo test domenica prossima in casa del San Pietro in Vincoli, 13° in classifica con 6 punti di vantaggio sulla formazione forlimpopolese.

Franco Pardolesi