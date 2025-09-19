Promozione. Sparta domani a Porotto

Nel weekend alle porte si giocano le gare della quarta giornata nel campionato di Promozione. Nel girone D si comincia domani alle 15, con un paio di interessanti anticipi. Oltre a Savignanese-Vis Novafeltria, il campo principale è il ‘Secondo Ricci’ di Bagnacavallo, dove la matricola biancorossa ospita il San Pietro in Vincoli. Entrambe le rivali hanno impattato positivamente, conquistando 4 punti nelle prime 3 giornate. Il Bagnacavallo ha dimostrato di aver dimenticato in fretta il ko iniziale a Civitella. Lo Spiv ha invece conquistato i 4 punti tutti in casa contro Bellaria e Gambettola.

Domenica alle 15.30 si giocano le altre gare, a cominciare da Gambettola-Cervia United. Gli ospiti, fermi al turno inaugurale, sono a punteggio pieno con 6 punti in classifica, frutto di 2 vittorie su 2, con 7 reti segnate e nessuna al passivo. Il Gambettola, che insegue a -2 con 4 punti, vanta una tradizione negativa negli scontri diretti. Il Cervia conduce infatti con 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il Classe di Bevitori (foto) osserva il proprio turno di riposo.

Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese è di scena, domenica, alle 15.30, a Porotto, nel Ferrarese, contro la X Martiri. Le due contendenti sono appaiate in classifica a quota 4. I castellani sono reduci dal colpo corsaro a Castelfranco Emilia sul campo del fanalino di coda Virtus. Dal Canto proprio, fra i ‘numeri’ della X Martiri, spicca il bilancio in equilibrio fra reti realizzate (1) e reti subite (1).