Promozione. Sparta, oggi o mai più. Classe, esame capolista

Edelweiss Forlì-Sparta C. Bolognese L’anticipo di giornata è un crocevia per la salvezza di scena, alle 15, a Forlì. Per i rossoblù di mister Merenda (Baldani e Venturoli squalificati), dodicesimi e virtualmente a +2 sulla zona playout, c’è la possibilità di allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. L’avversario, penultimo a quota 15 e in piena zona retrocessione, ha l’acqua alla gola ed è reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, ma, due settimane fa, ha comunque vinto 6-0 a Verucchio. All’andata finì 1-1. L’altro anticipo è lo scontro al vertice Fratta Terme-Santarcangelo. Domani alle 14.30 si giocano tutte le altre gare.

Verucchio-Cervia United. Proprio i riminesi – terzultimi e in caduta libera, essendo reduci da 5 ko di fila e da 4 gare senza gol all’attivo – attendono a Villa Verucchio un Cervia, senza gli squalificati Barducci e Cassani, ma in fiducia e proiettato verso la zona playoff (-10 dal Santarcangelo, ma in realtà ‘solo’ -4 per riattivare il meccanismo dello spareggio). I gialloblù vengono dal successo 2-0 nel derby casalingo contro il San Pietro in Vincoli.

Classe-Misano. È il match di cartello della giornata e il Misano mette in palio la leadership appena conquistata. Il Classe, dal canto proprio, sta proseguendo la propria corsa nella tranquillità del 9° posto, raccogliendo punti un po’ ovunque. Proprio questa condizione (+11 sul 13° posto, che comunque non è ancora zona playout) diventa l’ideale per affrontare senza pressioni il test costituto dalla capolista. All’andata il Misano vinse 3-1 da 0-1.

San Pietro in Vincoli-Bellariva. Lo Spiv, decimo con 29 punti, ha servito sul piatto d’argento la possibilità di ipotecare una bella fetta di salvezza. Conquistare i 3 punti contro i riminesi, terzultimi e ora in zona retrocessione, vorrebbe dire allontanarsi forse definitivamente dalle insidie legate alla retrocessione. Tanto più che la vittoria casalinga manca da 7 turni, ovvero 3 mesi. All’andata lo Spiv vinse 1-0.

Frugesport-Savignanese. Volendo dare un senso all’ultima parte di stagione, servirebbe un successo alla matricola massese, sempre ultima della classe a quota 10. Il risultato è alla portata, ma a pesare sono gli ultimi 4 ko consecutivi, e la sterilità offensiva (nessun gol da 317’). Gli ospiti, tredicesimi con 25 punti, vengono da 7 sconfitte esterne di fila. All’andata vinse la Savignanese 3-1.