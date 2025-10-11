Promozione. Spiv, arriva il Misano
Domani alle 15.30 si giocano le gare della settima giornata di andata nel campionato di Promozione. Nel girone D, c’è l’insidia Diegaro per il Cervia United, 3° della classe. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, i gialloblù, ancora imbattuti, puntano al bersaglio grosso per non perde terreno dalla coppia di testa Misano-Savignanese, che viaggia a +5, anche se con una partita in più. L’avversario non è da sottovalutare. Il Diegaro, sesto in classifica a quota 8, è infatti in serie positiva, reduce da 4 risultati utili di fila. Tra l’altro, il bilancio dei 16 scontri diretti, è a favore dei cesenati, che conducono con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.
Nella stessa posizione del Diegaro c’è la rinnovatissima Reno, che ha una buona occasione per allungare il passo, giocando in trasferta, a Bellaria, contro la penultima della classe, che però ha appena rotto il ghiaccio, abbandonando il palo di partenza grazie al successo, d’autorità (3-0) e contro pronostico, al ‘Secondo Ricci’ di Bagnacavallo. Proprio il Bagnacavallo, 12° a quota 6, cerca di riscattarsi, affrontando la Stella San Giuliano nella trasferta di Rimini. I padroni di casa non hanno ancora pareggiato e, in classifica, hanno accumulato 9 punti.
Il match da non perdere è tuttavia a San Pietro in Vincoli, dove l’undici di mister Biserni, che non segna da 4 turni, ospita la capolista Misano. In difficoltà è anche il fanalino di coda Classe, sempre alla ricerca del primo gol. I biancorossi hanno una ghiotta occasione affrontando in trasferta il Civitella, penultimo. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese, 7° a quota 8, ma in frenata con un punto racimolato nelle ultime due partite, ha una occasionissima per tornare a muovere la classifica, rendendo visita al Gallo di Poggio Renatico, penultimo della classe con un solo punto all’attivo.
