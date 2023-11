PROMOZIONE. Stop per il maltempo: decisi i recuperi. Dal Comitato toscano Figc le date utili

Il comitato toscano della Figc ha stabilito le date, fissato i termini ultimi, per disputare i recuperi di campionato per il turno rinviato a causa del maltempo che ha colpito la toscana. La Promozione dal 22 novembre potrà scendere in campo, idem Eccellenza, Prima e Seconda categoria. Ad ogni modo è necessario chiudere la pratica dei recuperi prima dell’inizio del girone di ritorno. Contestualmente possono variare anche le date della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione che potranno essere disputate dal 22 novembre al 17 gennaio per l’Eccellenza, dal 22 novembre al 3 gennaio per la Promozione.