Promozione. Stop per il Ponte Buggianese. I Becucci lanciano la Fortis

FORTIS JUVENTUS

2

PONTE BUGGIANESE

1

FORTIS JUVENTUS Tognoni; Giordani (Faye), Paoli D, Veraldi (Macchinelli), Paoli P, Giannelli, Becucci T, Vannuzzi, Sitzia, Becucci D, Bartolini. A disp.: Biotti, De Luca, Belli, Giusti, Cremonini, Legnante, Fiaschi. All. Morandi

PONTE BUGGIANESE Calu; Fanti, Grasseschi (Aiazzi), Zocco, Sanzone, Bandoni, Fruzzetti (Musteqja), Rosati, Mhilli (Bicchieri), Viola, Rugiati. A disp. Matteucci, Chelini, Cirasella, Negara, Bellandi, Fiumicino. All. Falivena

ARBITRO Venuti di Valdarno

MARCATORI 22’ pt Becucci T, 5’ st Viola, 42’ st Becucci D

BORGO SAN LORENZO

Il Ponte Buggianese esce sconfitto per 2-1 dalla gara giocata sul campo della Fortis Juventus. Mister Falivena che deve ancora fare a meno di Lici, Palmese e Chelini in difesa, ma che schiera l’attaccante Mhilli, supportato da Viola, Fruzzetti e Rosati. Parte meglio la Fortis Juventus, che nel primo tempo passa in vantaggio con Tommaso Becucci: sugli sviluppi di una rimessa laterale, l’attaccante della formazione di Borgo San Lorenzo riceve la palla e fa partire un tiro forte e preciso, che si insacca sotto la traversa. Nella ripresa la squadra biancorossa appare più vogliosa e concentrata e al 50’ trova il pari con Viola, bravo a sfruttare un ingenuo errore della difesa locale. La gara si fa accesa e le due squadre cercano l’occasione giusta per conquistare l’intera posta in palio. Ci riesce la formazione di casa, che trova il 2-1 con Davide Becucci che, sugli sviluppi di una punizione ribattuta, trova il pertugio giusto per battere Calu.

Simone Lo Iacono