Promozione storica per Montepulciano Stazione: salto in Seconda categoria

Promozione storica: non si può definire in maniera diversa la straordinaria impresa di cui si è reso protagonista il Montepulciano Stazione nel corso di questo campionato! Appena dieci anni di vita, con un inizio in tornei amatoriali e poi gli ultimi sette anni in Terza categoria: il salto in Seconda è sempre stato un sogno! Adesso invece, dopo una stagione in cui i rossoneri hanno messo insieme ben 74 punti, alle spalle di un Buonconvento scatenato, la regola della forbice è risultata decisiva e, grazie ai dodici punti di vantaggio sul Quercegrossa, la promozione è arrivata senza giocare i play-off.

"Il nostro maggior pregio – sottolinea il mister Matteo Romani – è stata la continuità, insieme ad uno spirito di gruppo veramente solido: siamo stati ai vertici per tutto il campionato perdendo solo due partite!".

Il bomber?

"In realtà sono due: Alessandro Mazzolai e Mattia Laterza, entrambi autori di 17 reti. Ma tengo a sottolineare che il merito è di tutta la rosa".

E al tuo fianco?

"Mi sono stati di valido aiuto il preparatore atletico Luca Benassi e quello dei portieri Mirco Roghi".

La società?

"Ci è stata vicina in tutta la stagione, a partire dal presidente Andrea Menchi e per proseguire con il dg Marco Evangelisti, con il factotum Federico Bisti e con tutto il consiglio". L’appuntamento è per il 25 maggio…

"Sì, infatti quella domenica festeggeremo, oltre alla promozione, anche il decimo anniversario della società ed il centenario della nascita della nostra frazione. Sarà l’occasione per ritrovarci con i nostri sostenitori e per cominciare a pensare al futuro".

