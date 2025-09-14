Promozione: sul campo del San Piero a Sieve il debutto della neopromossa. Montignoso, comincia l’avventura. Ricci: "Siamo pronti e orgogliosi»

Il Montignoso è ansioso di cominciare la nuova avventura in Promozione che prenderà il via oggi pomeriggio alle 15.30. Nella gara d’esordio il primo avversario sarà il San Piero a Sieve, che ospiterà i ragazzi di Ricci allo stadio ’Ballini’ in provincia di Firenze. La squadra rossoblù, che in estate ha cambiato molto a partire dalla guida tecnica, è determinata a raccogliere sin da subito punti preziosi per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia lunga e ricca d’insidie.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Francesco Grassi: "Questa gara non sarà semplice per molti aspetti – spiega –. Quello sicuramente più importante riguarda la nuova categoria che andiamo ad affrontare. Sia la società che molti giocatori, infatti, non hanno mai disputato il campionato di Promozione, ma siamo molto motivati e abbiamo la fortuna di avere una rosa competitiva. Per quanto riguarda l’avversario sappiamo che sarà ostico".

Dello stesso avviso anche il tecnico Gabriele Ricci: "Sarà sicuramente una sfida complicata contro un’avversaria che arriva da un derby vinto in Coppa Toscana. Noi ci faremo trovare pronti e proveremo a fare del nostro meglio per partire con il piede giusto. Siamo una neopromossa che ragiona di partita in partita, senza porsi né obiettivi né limiti in questo momento. Siamo fieri e orgogliosi di esordire in questo campionato".

Ilaria Gallione