Promozione: super sfida contro il Fiesole. Larcianese, la semifinale playoff regionale sarà a Montelupo

Prosegue il cammino della Larcianese verso il traguardo dell’Eccellenza. Ha già superato due difficili ostacoli, rappresentati dalle formazioni della Pontremolese e del Pietrasanta. Adesso siamo alla fase finale degli spareggi playoff regionali. E la prossima tappa sarà a Montelupo Fiorentino. È infatti arrivata alla società ed ai tifosi della squadra viola l’attesa comunicazione da parte delle Federazione Calcio Toscana che indica il campo neutro dove sarà disputata la semifinale regionale. Si giocherà domenica 11 maggio alle 16 allo stadio "Carlo Castellani" di Montelupo Fiorentino. Si affronteranno la Larcianese – che ha sconfitto sul neutro di Castelfranco di Sotto, nella finale dei play off del suo girone, il Pietrasanta – e la formazione fiorentina del Fiesole, che ha battuto il Casentino nel rispettivo ultimo atto. La squadra che si aggiudicherà la semifinale giocherà la finalissima al "Bozzi" contro la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte il San Giuliano e l’Atletico Maremma, partita che sarà disputata sul campo neutro senese delle Badesse. Obiettivo finale di questo spareggio sarà l’accesso sicuro al campionato di Eccellenza, anche se ci potrebbero essere possibilità e speranze di ripescaggio al piano di sopra anche per la formazione che uscirà sconfitta dalla finale.

Non sarà certo facile arrivarci, comunque. Perché il momento d’oro del Fiesole prosegue inarrestabile. I fiorentini hanno superato di slancio il secondo turno playoff, eliminando un Casentino Academy che in campionato si era ben distinto. Dopo il primo trionfo con la Rufina, quest’ultima vittoria ha dato alla squadra di Selvaggio maggior convinzione nei propri mezzi. Le ultime due vittorie del Fiesole portano la firma del bomber Andrea Gigli, autentico uomo simbolo della squadra biancoverde. Quest’anno l’attaccante si è aggiudicato la classifica cannonieri del girone C con ben tredici reti e non sembra aver intenzione di fermarsi. Alla difesa viola l’arduo compito di limitarlo questa domenica.

Massimo Mancini