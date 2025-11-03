Promozione: tanto equilibrio ma nessun gol. X Martiri e Centese non si fanno male

x martiri

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (45’ Artioli), De Angelis, De Cristoforo, Pallara, Gjoni (45’ Zardi), Panzetta, Manfredini (78’ Munari), Felice (85’ Zouaghi), Bini. A disposizione: Morini, Meli, Marazzina, Bonetti. Allenatore: Bolognesi

CENTESE: Tartaruga, Garetto, Pagano (65’ Marini), Kourouma, D’Aniello, Grimandi, Sassu, Baravelli (74’ Fabbri), Toffano, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, Nannini, Marchesini, Rossi, Campanini, Vezzani, Vogli. Allenatore: Di Ruocco

Arbitro: Raule della sezione di Bologna Note: ammoniti per la X Martiri Felice, Bini e Pallara, per la Centese Garetto, Kourouma, Bonacorsi, Toffano e Fabbri.

Un punto a testa per le due ferraresi. Al comunale di Porotto, la formazione di mister Bolognesi era a caccia di conferme dopo una serie di risultati utili, al termine un pareggio che muove la classifica, proseguendo nella scia di risultati utili. Sul fronte opposto, la Centese è arrivata a Ferrara decisa a caccia di punti per consolidare la propria classifica, non riuscendo anch’essa a trovare la rete. Un derby che vede un primo tempo regna l’equilibrio assoluto. Le due formazioni cercano di avere la meglio e cercare la via della rete, senza riuscirci. La X Martiri prova ad esercitare un maggiore possesso, provando in alcuni situazioni offensive a rendere pericolosa con conclusioni arginate dalla difesa centese. Gli ospiti non sono da meno e ci provano con alcune conclusioni, in controllo Aleotti e porta che rimane inviolata. Nella ripresa mister Bolognesi prova a ridisegnare la formazione con due sostituzioni, i biancoazzurri di casa aumentano il possesso palla, ma il risultato permane a reti inviolate con i portieri chiamati a qualche intervento, ma senza rischi. La partita non si sblocca e prosegue così fino al termine. La X Martiri con questo risultato conquista un punto e sale a 19 punti in classifica, mantenendosi in zona play off, mentre la Centese si porta a 17 punti.

m. t.