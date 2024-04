Promozione: Tedeschi, trainer del Bibbiano/San Polo, superato in classifica a tre turni dalla fine. "Loro favoriti, ma può succedere di tutto». "Occhio Vianese, il campionato non è finito»

Il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: domenica il Bibbiano/San Polo non è andato oltre il 2-2 in casa contro l’ultima della classe Atletic Progetto Montagna, che ha 17 punti e ne ha perse 24 su 31. La Vianese ha battuto per 1-0 al 92’ lo Sporting Scandiano, e ha effettuato così il sorpasso.

A tre turni dal termine la classifica del girone B di Promozione recita Vianese 75, Bibbiano/San Polo 74 e Arcetana 71.

Abbiamo sentito Andrea Tedeschi, il mister del Bibbiano che ha perso la vetta della classifica nei metri finali della maratona per l’Eccellenza.

Mister Tedeschi: siete più delusi o arrabbiati?

"Ma no, è lo sport, è il calcio. Sicuramente non ci aspettavamo il pareggio, la delusione c’è. Non siamo stati bravi a mettere in pratica ciò che avevamo preparato, anche perché conoscevamo le insidie".

L’ha presa con filosofia.

"Fa parte del gioco, altrimenti sarebbe tutto scontato. È il bello del calcio: certo, noi stavolta siamo l’altra faccia della medaglia, e non è così bello…".

Cosa vi è mancato contro l’ultima della classe Atletic Progetto Montagna?

"Tra noi e loro ci sono tantissimi punti di differenza (ora sono ben 57, ndr), ma non abbiamo approcciato bene la gara. Forse c’era un po’ di tensione, quando vedi avvicinarsi l’obiettivo può capitare, la palla pesa di più, fare la corsa in più risulta più difficile. Loro hanno fatto il loro gioco nel secondo tempo, perdendo tempo, ma è normale…". Quanto ci credete ancora? Le ultime tre saranno in casa dell’Atletic Cdr Mutina, poi ospiterete la Quarantolese e chiuderete a Baiso.

"Per la Vianese a Scandiano non è stata una passeggiata: nel calcio, e in questo girone, ci può stare tutto. Certo, ora non dipenderà solo da noi".

A proposito di Scandiano: la Vianese nel finale era in cerchio nell’attesa dell’ufficialità del vostro pari...

"E ci credo…".

Voi, invece, quando siete venuti a sapere del gol vittoria della Vianese al 92’?

"Sono sincero, io in panchina penso solo a noi e alla nostra partita".

Cosa vi siete detti alla ripresa degli allenamenti?

"Anche se pochi, i momenti un po’ di calo sono capitati in stagione, e questo sicuramente è il più pesante. Ci siamo detti di andare avanti, e di ricompattarci rimanendo concentrati. Dobbiamo essere uomini e andare oltre".

Quante chances di vittoria vi date?

"Il dato oggettivo è che Viano è favorito, ha un punto in più e ne mancano tre. Però risultati scontati non ne vedo, noi a abbiamo pareggiato con l’ultima, e anche Vianese e Arcetana hanno perso punti con alcune squadre meno quotate".

