PROMOZIONE. Teglia e Spitz esaltano l’Osteria

Continua senza sosta la sin qui quasi perfetta marcia della capolista Osteria Grande nel girone C di Promozione. Il team di Vito Melotti si è aggiudicato con il punteggio di 2-0 l’atteso derby bolognese contro l’Atletico Castenaso e, grazie a questo successo e al concomitante pareggio del Mesola a Fontanelice, ora i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (il Solarolo) sono addirittura cinque.

Nell’altro derby proposto da questa quattordicesima giornata – quello andato in scena in anticipo tra lo Junior Corticella di Fabrice Cavina e il Felsina di Alessandro Ansaloni – a spuntarla è stata la formazione ospite con il roboante punteggio di 4-2. Ma tornando alle sfide di ieri, le altre quattro bolognesi che militano in questo girone e che sono impegnate nella bagarre per non retrocedere hanno purtroppo raccolto il triste bottino di quattro sconfitte.

L’Msp di Giuseppe Brunetti è caduto 2-1 sul terreno di gioco della nuova seconda della classe Solarolo nonostante fosse riuscito a portarsi in vantaggio.

L’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi è stato sconfitto 2-1 tra le mura amiche dalla più quotata Comacchiese: a nulla è valso il gol del momentaneo pareggio. Sconfitte con tanti gol, infine, per il Trebbo di Alessandro Valtorta e il Fossolo di Leopoldo Santaniello, formazioni che occupano gli ultimi due posti in graduatoria: i primi sono usciti sconfitti con punteggio tennistico (6-1) dal campo della Portuense mentre i secondi hanno perso 4-3 sul terreno di gioco dello Sparta Castelbolognese.