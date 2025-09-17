Promozione: terza giornata di coppa Italia. Il clou è l’atteso derby Foiano-Montagnano

Mercoledì di Coppa per la Promozione che scenderà in campo con la terza giornata dei triangolari. Appuntamento a Foiano per un derby a dir poco interessante per gli amaranto di casa e i torelli di Roberto Fani. Calcio di inizio alle 15.30 allo stadio dei Pini per una partita che lascia ancora aperto ogni discorso per il pass di qualificazione. Il Montagnano (nella foto l’attaccante Adnane Essoussi) a punteggio pieno dopo la vittoria all’esordio contro l’Alberoro è inseguito dal Foiano che ha pareggiato nella seconda giornata del triangolare con i rossoblù. Alle 16.30 il Casentino Academy ospiterà il Cortona Camucia. La classifica vede al comando il Viciomaggio con 4 punti, seguito dal Casentino con un punto, quindi il Cortona a zero.

Per i gialloverdi di casa serve puntare alla differenza reti per poter allungare in classifica e agguantare il pass. Chi accede al turno successivo scenderà poi in campo mercoledì 5 novembre, quando verranno disputati gli ottavi di finale della Coppa Italia, vinta nella passata stagione dalla Sansovino.