Promozione. Toffano scatenato. La Centese fa poker

Centese

4

Granamica

0

CENTESE: Tartaruga, Garetto, Grimandi, Kourouma, D’Aniello, Pellielo (33’ st Rossi), Sassu (16’ st Marchesini), Nannini (9’ st Baravelli), Toffano (33’ st Vogli), Bonvicini, Bonacorsi (30’ st Pagano). All.: Di Ruocco.

GRANAMICA: Bonora, Sharaf (4’ st Tiengo), Vandelli, Rossi, Vignudelli (19’ st Capozzi), Zaccarelli, Lontani (32’ pt De Luca, 19’ st Favaro), Pigaiani Solera, Cappelletti, Orsini (19’ st Cavina), Pizzirani. All.: Melli.

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia.

Reti: 8’ pt rig. Toffano (C), 41’ pt rig. Toffano (C), 14’ st Toffano (C), 25’ st Baravelli (C).

Note: ammoniti: Orsini (G).

LA CENTESE conquista la prima vittoria stagionale con un rotondo 4-0 ai danni del Granamica nella terza giornata del girone C di Promozione. Una prestazione autoritaria con la giornata di grazia di Toffano, autore di una tripletta. Il match si sblocca al 7’ del primo tempo, quando Grimandi viene steso in area: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Toffano mantiene il sangue freddo, spiazzando Bonora. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa, che continuano a premere sull’acceleratore. Al 41’ arriva un nuovo episodio in area: questa volta è Pellielo a subire fallo, e ancora una volta il direttore di gara assegna la massima punizione. Sul dischetto si presenta di nuovo Toffano, che realizza. Nella ripresa al 13’ sempre Toffano sorprende tutti con un guizzo in spaccata su un pallone che sembrava lungo. Poker al 25’ con Baravelli.