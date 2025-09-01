Promozione. Toffano subito prezioso. La Centese trova il pari

Centese 2 Sp. Castelbolognese 2

CENTESE: Tartaruga, Rimondi (1’ st Marini), Grimandi (25’ st D’Aniello), Kourouma, Garetto, Pellielo (1’ st Nannini), Sassu, Baravelli, Toffano, Bonvicini (1’ st Marchesini), Bonacorsi. A disposizione: Caso, Pagano, Rossi, Fabbri, Vogli. All.: Di Ruocco.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Tirello, Marzocchi, Sabbioni, Gavelli, Alessandrini, Caroli (21’ st Tola), Venturoli, Placci, Mainetti (45’ st Sciortino), Massueme (32’ st Colino). A disposizione: Landi, Hassan, Meta, Turrini, Amato, Genuario. All.: Vittozzi.

Arbitro: Visani di Faenza.

Reti: 10’ pt Placci (S), 45’ pt Rimondi (C), 45’ pt rig. Venturoli (S), 10’ st rig. Toffano (C).

Note: ammoniti: Grimandi (C), Pellielo (C), Bonvicini (C), Marini (C), Baldani (S), Tirello (S), Colino (S).

Centese e Sparta Castel Bolognese si dividono la posta in seguito a una partita intensa e dal buon ritmo. Nel primo tempo gli ospiti partono meglio e già al 5’ Placci tenta una conclusione debole, parata facilmente da Tartaruga. Cinque minuti dopo, però, arriva il vantaggio dello Sparta: Venturoli pennella un cross preciso per l’attaccante rossoblù che non sbaglia. Al 22’ ancora Placci ha sul piede la palla del raddoppio, sfruttando un errore in impostazione della retroguardia locale, ma il portiere della Centese rimedia con una parata provvidenziale.

Sullo scadere del primo tempo un guizzo di Massueme mette in crisi la difesa biancoverde, costringendo Rimondi al fallo in area: rigore inevitabile e Venturoli dal dischetto non sbaglia, firmando lo 0-2 ospite. La Centese però non si arrende e, proprio in pieno recupero, trova la forza di accorciare le distanze: Bonvicini sfonda sulla fascia e mette un cross perfetto per Rimondi che, di testa, anticipa tutti e riapre la partita.

Nel secondo tempo la squadra di casa aumenta la pressione e schiaccia gli ospiti nella propria metà campo. Al 55’ Baldani sbaglia un passaggio e stende Toffano in area: rigore realizzato dallo stesso Toffano, 2-2. Al 62’ Toffano (nella foto) ancora calcia sul palo una grande occasione da posizione defilata.

Con il passare dei minuti i ritmi calano e le occasioni diminuiscono. La partita si chiude così con un pareggio giusto per quanto visto in campo. La Centese può recriminare per le chance non concretizzate, mentre lo Sparta Castel Bolognese esce con la soddisfazione di un punto conquistato su un campo difficile e con la consapevolezza di avere qualità e carattere per dire la propria in campionato.