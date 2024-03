Promozione. Torrenieri alza bandiera bianca contro Sansovino

TORRENIERI

0

SANSOVINO

1

TORRENIERI: Heylen, Belsanti, Bechi, Caro, Vannini, Sarri, Lorenzetti Eu., Rivituso, D’Aniello M., Cerbone A., Di Marco G.. Panchina: Viti, Tozzi Fed., Martinez, Cruciani, Ventrone Ti., Castelli, Ventrone Th., Bovini, Lorenzetti Ed.. Allenatore Ciacci

SANSOVINO: Balucani, Chotthong, Pascucci, Pasquinuzzi, Biondi, Bruschi P., Miccio, Bonechi R., Sodiq Mutiu, Nikolla, Mirante. A disp.: Bracciali, Barbagli, Calosci, Mazzuoli, Vangi, Chioccioli, Arcaleni, Bongini, Bigazzi. Allenatore Testini

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Rete: 67’ Mirante.

MONTALCINO – Sconfitta di misura in casa per uno sfortunato Torrenieri che cede alla seconda della classe Sansovino, bravissima a capitalizzare la rete a metà della ripresa dell’attaccante Mirante. Dopo una prima frazione in cui Di Marco e compagni avevano tentato più volte qualche sortita in area aretina, la maggiore esperienza e qualità degli arancioblu è stata decisiva nel secondo tempo.