Promozione. Torrenieri si fa rimontare e cede proprio nel finale

ALBERORO

3

TORRENIERI

2

ALBERORO: Santiccioli, Bindi (8’ st Galanti), Cinini (K), Chiasserini (31’ st Jaupaj), Bindi, Bicchi, Corsi, Volpi (32’ st Agostini), Pasqui, Artini (1’ st Scatizzi), Bastianelli. All.: Bernacchia

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Caro, Bonsi, Cruciani (10’ st Vannini), Di Marco M., Lorenzetti Eug., Cerbone, Venuto (36’ st D’Aniello), Ventrone Tho. (15’ st Migliorini), Di Marco G. All.: Ciacci

Arbitro: Bonaventura Corti (Prato)

Reti: 21’ pt Venuto (T), 33’ pt Bicchi (A), 10’ st Ventrone Tho., 18’ st Cinini (A), 48’ st Bastianelli (A)

ALBERORO – Sconfitta dolorosa per il Torrenieri, che va due volte in vantaggio contro l’Alberoro, facendosi però rimontare in entrambi i casi e cedendo nei minuti di recupero. Al 21’ Venuto apre le marcature, ma già dodici minuti dopo Bicchi pareggia i conti. Al 10’ della ripresa Thomas Ventrone porta nuovamente in vantaggio gli ospiti, gol pareggiato da Cinini al 18’. In pieno recupero Bastianelli sigla il definitivo 3-2.

Marco Brunelli