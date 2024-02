Promozione. Torrita cala il tris. Montalcino in caduta libera Il Montalcino subisce una pesante sconfitta per 3-0 contro il Torrita, in una partita che evidenzia la difficoltà della squadra in lotta per la salvezza. Reti di De Iorio (autogol), Miele e Doka per il Torrita.