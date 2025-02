Promozione. Torrita ko in casa. Si allontana la zona playout

TORRITA 0 AUDAX RUFINA 2

TORRITA: Bettoni, Saventi, Leti K., Bidini, Verdiani, Diouf, Meacci, Cisse, Sacco, Hilla, Soumahoro. Panchina: Pasqui, Bruni, Violi, Mancini, Doda, Zampighi, El Bassraoui, Bianconi. Allentore Gifuni

AUDAX RUFINA: Moretti, Falcini, Grazzini, Sequi, Fioravanti, Marconi, Celli, Somigli M., Di Vico, Bachi, Maccari. Panchina: Vestri D., De Luca, Minischetti, Poggiali, Candelori, Dreucci, Trincia. Allenatore Tognozzi

Arbitro: Mascelloni di Grosseto (Liberatori e Norgiolini).

Reti: 11’ Fioravanti, 35’ Di Vico.

TORRITA – Il Torrita perde in casa contro l’Audax Rufina e vede allontanarsi sempre di più la zona playout. La formazione di mister Gifuni, ormai praticamente con le spalle al muro, inizia bene ma al primo affondo dei fiorentini va sotto. All’11 infatti Fioravanti segna battendo Bettoni per il vantaggio bianconero. La reazione di Sacco e compagni non porta a molto e al 35’ la formazione ospite raddoppia con Di Vico. Nella ripresa il Torrita attacca ma senza successo.