Promozione Toscana (girone A). Il Pietrasanta in anticipo oggi con la Real Cerretese. Impegno fuori casa contro tanti big: Bouhafa su tutti

Big-match per il Pietrasanta che torna in campo oggi in uno dei due anticipi dell’11ª giornata (l’altro è Lampo Meridien-Casalguidi): i biancocelesti alle 14.30 sono di scena sul rinnovato impianto della capolista Real Cerretese, che ha nel goleador Bouhafa lo spauracchio principale da tentar di arginare in ogni modo (ma là davanti occhio pure a Melani e Fedi... senza dimenticare il portiere Battini, il difensore Michelotti e il mediano Meucci). Nella difesa pietrasantina mancherà ancora, per l’ultima volta, Genovali su cui pende sempre la lunga squalifica a tempo (il ricorso dei versiliesi non è andato a buon fine) rimediata in Coppa.

La Cerretese intanto si è ulteriormente rinforzata prendendo in settimana tra gli svincolati quel gran signore del centrocampo che risponde al nome di Duccio Fioravanti, 33enne che ritrova il tecnico Andrea Petroni già avuto alla Larcianese. "La Real Cerretese è insieme al Viareggio la super favorita di questo campionato e debutta sul suo nuovo bellissimo campo – dice l’allenatore dei blues ’Max’ Bucci – noi però, con umiltà, ce l’andiamo a giocare. Abbiam bisogno di punti. Purtroppo ci sono sempre acciaccati e a mezzo servizio sia Bondielli sia Pinelli".

Il Pietrasanta per altro è ancora in corsa pure in Coppa Toscana di categoria: dopo aver eliminato a settembre il Viareggio nel doppio confronto del primo turno, ora poi avrà il triangolare con San Marco Avenza e Pieve Fosciana che gli inizierà il prossimo mercoledì 22 novembre (SanMarco Avenza-Pietrasanta).

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Mariani; 2 Szabo, 5 Da Prato, 6 Togneri, 3 Laucci; 7 F. Bonuccelli (2003), 4 Ghelardoni, 8 Sessa (2006); 10 Vettori; 9 Mengali, 11 Falorni.