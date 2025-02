Promozione. Tra Young e Fratta Terme finisce senza un vincitore

Finisce senza un vincitore il big match del sabato tra Young Santarcangelo e Fratta Terme (0-0). Nel mezzo passo falso delle inseguitrici proverà ad approfittarne oggi la capolista Misano impegnata in casa del Classe. La Stella bussa alla porta del Civitella, mentre il Riccione 1926 al ’Nicoletti’ ospita il Forlimpopoli. Match casalingo anche per il Verucchio contro il Cervia. Bellariva Virtus in casa del San Pietro in Vincoli.

Promozione. Girone D (24ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Diegaro, Civitella-Stella, Classe-Misano, Frugesport-Savignanese, Riccione-Forlimpopoli, San Pietro in Vincoli-Bellariva Virtus, Verucchio-Cervia United. Ieri: Edelweiss-Sparta Castelbolognese 4-2, Fratta Terme-Young Santarcangelo 0-0. Classifica: Misano, Fratta Terme 53; Young Santarcangelo 52; Cervia United 41; Diegaro 40; Riccione 38; Bakia, Classe 36; Stella 31; San Pietro in Vincoli, Civitella 29; Sparta Castelbolognese 27; Savignanese 25; Forlimpopoli 23; Verucchio 20; Bellariva Virtus, Edelweiss 18; Frugesport 10.