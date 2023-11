PROMOZIONE. Trasferta amara. Il Montelupo cade con la Sestese

SESTESE

1

MONTELUPO

0

SESTESE: Giuntini, G. Matteo, Cucinotta, L. Matteo, Biondi (70’ Pisaneschi), Sarr (55’Lenzini), Renieri (80’ Dianda), Belli, Torrente, Ciotola (87’ Casati), Manganiello (80’ Ermini). A disp.: Evi, Basolu, Capetta, Paggetti. All.: Polloni.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Beconcini (87’ Cintelli), Bruno (79’ Bianchini), Tremolanti (88’ Gueye), Anedda, Ndaw, Garunja (70’ Ulivieri). A disp.: Boretti, Alicontri, Bini, Martelli Masi, Pagano. All.: Lucchesi.

Arbitro: Burgassi di Firenze. Marcatore: 85’ Ermini.

Note: spettatori 150.

Ammoniti: G. Matteo, Cucinotta, L. Matteo, Torrente, Bianchini. Al 43’ Lorenzo Matteo fallisce un calcio di rigore.

SESTO FIORENTINO – Nonostante un Montelupo ben disposto in campo, dallo stadio "Torrini" la squadra di Lucchesi esce battuta da una Sestese più decisa e determinata. La squadra ospite si è ben comportata, chiudendo quasi sempre gli spazi ai rossoblù di casa, e nei pochi affondi creati, è andata anche vicino a sfiorare il gol. Con l’inserimento di forze fresche, la squadra di casa aumentava la pressione sul davanti con la difesa ospite sempre in grado di controllare. Quando il risultato di parità sembrava ormai scontato, a una manciata di minuti dalla conclusione la beffa: Ermini dal limite dell’area trovava il guizzo vincente per battere Lensi.

G.P.