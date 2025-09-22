Promozione. Trasferta amara per il Casalguidi. S’impone il Cubino

CUBINO1CASALGUIDI0

CUBINO Allegranti, Ronchi, Amoddio, Bussotti, Fabbrini, Vitale, Cantini, Antongiovanni, Conti, Maresca, Paggetti. A disp. Lutzu, Ulivi, Gelli, Petrini, Silvestri, Pelhuri, Marzoli, Muho, Chiesi. All. Bonciani

CASALGUIDI Baldi, Bonaiuti, Torracchi, Ghimenti, Rossi, Puccianti, Luccioletti, Bonfanti Al., Zoppi, Bonfanti An., Ceccarelli. A disp. Merci, Bocini, Filoni, Diddi, Robusto, Liberatore, Dani, Borselli. All. Paolacci

ARBITRO Como di Arezzo

MARCATORE 25’ Conti

FIRENZEUna rete di Conti, arrivata poco prima della mezz’ora di gioco. Ed il Casalguidi, nonostante gli sforzi e l’impegno, non è riuscito a riequilibrare le sorti della contesa: è stato il Cubino a prevalere, vincendo per 1-0. Un incontro che ha visto gli uomini di mister Ivan Paolacci confrontarsi con una delle formazioni attualmente più in forma del raggruppamento. Anche per questo, al netto del risultato, il tecnico ha qualche motivo per provare a vedere il bicchiere mezzo pieno: gli aspetti da migliorare non mancano, iniziando dalla precisione negli ultimi metri, ma la squadra sta comunque dando prova di solidità anche con avversari sulla carta superiori. Alla luce di questo risultato il sodalizio fiorentino conquista la testa del girone A del torneo, restando a punteggio pieno insieme al Ponte Buggianese. Il Casalguidi è attualmente dodicesimo con un punto. Domenica prossima i "Canarini" giocheranno tra le mura amiche contro il Montelupo: è l’occasione buona per provare a sbloccarsi.

Giovanni Fiorentino