Promozione: tre anticipi su 8 gare in programma. Il Foiano a Sinalunga. Viciomaggio all’attacco

Parte con un giorno di anticipo la quinta giornata del girone C di Promozione. Nel pomeriggio di oggi sono infatti in calendario ben tre anticipi su otto partite in programma. Si parte alle 15.30 con il derby della Valdichiana, sceso dall’Eccellenza.

Al Carlo Angeletti di Sinalunga alle 15.30 ecco andare in scena la sfida infinita tra la Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini e il Foiano. Due formazioni in cerca del riscatto dopo le amarezze del recente passato. La Sinalunghese arriva al derby dopo un pareggio ma il primato in classifica seppur sentendo il fiato sul collo di Casentino, Audax Rufina, Settignanese e Montagnano, lontane un solo punto. Il Foiano ha l’entusiasmo dalla sua parte per il primo acuto in campionato dopo tre pareggi di fila.

Occhio però anche nelle zone calde della classifica. Il Viciomaggio fanalino di coda con un solo punto all’attivo affronta il Pienza che ha tre lunghezze di vantaggio. In palio punti importanti quindi per non perdere terreno dalle zone tranquille della graduatoria. La partita tra l’altro si giocherà a Laterina visto che presso il campo di Viciomaggio il circolo sportivo ospiterà uno dei seggi elettorali per le Regionali.

Il terzo anticipo sarà quello tra Alleanza Giovanile Dicomano e Centro Storico Lebowski.