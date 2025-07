Promozione: tre over e quattro under. Fano pesca dal S.Orso. Ecco sette rinforzi

Il Fano ha completato la spesa al supermercato del Sant’Orso, in virtù dell’accordo che il Consorzio Fano Sport, che detiene le quote della società di via Toscanini, ha raggiunto con la società rossoblu fanese. Così, in un colpo solo, sono stati annunciati gli arrivi dei difensori Simone Giacomelli classe 1998, Luigi Fontana classe 1996, Filippo Scarlatti classe 2007, e dei centrocampisti Nicolò Moschella classe 2006, Mattia Palazzi classse 2006, Davide Mattioli classe 1996 e Cristiano Frulla classe 2006: quattro under e tre over, con questi ultimi che conoscono assai bene la categoria per averci giocato negli ultimi anni. Sia Davide Mattioli che Luigi Fontana dopo aver giocato insieme in Eccellenza con la divisa dell’Urbino nella stagione 2022/23 sono scesi in Promozione, il primo al San Costanzo e quindi al Sant’Orso, mentre Fontana ha trascorso un anno al K-Sport Montecchio prima di passare gli ultimi due campionati al Sant’Orso. Simone Giacomelli, cresciuto nell’allora Atletico Alma, è arrivato la scorsa stagione al Sant’Orso da Cuccurano.

sil.cla.