Promozione: triangolari di coppa Italia. Debutta il Cortona di Peruzzi. Il Viciomaggio è nel mirino

Si parte questo pomeriggio con la seconda giornata dei triangolari di Promozione per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria. Alle 15.30 a Cortona gli arancioneri i Giulio Peruzzi dopo il ripescaggio di poche settimane fa si preparano a vivere il proprio esordio in questa competizione. L’appuntamento è contro il Viciomaggio di Santini, squadra che nel turno precedente ha pareggiato per 2-2 contro il Casentino Academy, formazione che ha inaugurato un nuovo ciclo in estate separandosi dal tecnico Bonini e scegliendo di promuovere Dini alla guida della prima squadra. Ma oltre al tecnico sono arrivati anche calciatori esperti, su tutti, il portiere Ombra, ex Follonica Gavorrano e Renate, che ha preso immediatamente possesso della porta gialloverde aprendo di fatto alla partenza di Paoli.

Domani pomeriggio sarà la volta dell’Alberoro che dopo aver perso il derby contro il Montagnano allo scadere, punito da Essoussi, affronterà in casa alle 15 sul proprio terreno di gioco il Foiano. C’è grande attesa attorno agli amaranto della Valdichiana che retrocessi dall’Eccellenza hanno dato il via ad un nuovo progetto tecnico con la speranza e l’obiettivo di essere subito impegnati nella colonna di sinistra della graduatoria.