Promozione. Tris del Fiesole Pienza va ko

PIENZA

0

FIESOLE CALCIO

3

PIENZA: Pelliccione, Pinsuti, Bonari, Magnanensi, Ortiz Banquez, Guerra, Esposito, Camillucci, Laghigna, Rosati, Cossa. Panchina: Valenzi, Barbieri, Ciolfi, Marzocchi, Rinaldi, Scaccia. Allenatore Peruzzi

FIESOLE CALCIO: Raveggi, Barzini, Labardi, Martini, Meini, Fantechi, Rachidi, Russo, Gigli, Renna, Melosi. Panchin: Croce, Maretti, Paggetti M., Toccafondi, Santini, Cicalini, Forconi, Scala, Failli. Allenatore Selvaggio

Arbitro: Nafra di Valdarno

Reti: 40’ Melosi, 45’ Russo, 89’ Maretti.

PIENZA – Inaspettato quando netto rovescio casalingo per un Pienza che non riesce a reagire dopo il ko di sette giorni fa contro la Chiantigiana. Il Fiesole ha avuto infatti vita facile nonostante la posta in palio fosse altissima per la squadra di mister Peruzzi. Decisivo un tremendo uno-due tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa firmato da Melosi e Russo.

Laghigna e compagni non sono riusciti a tornare in gara e nel finale hanno preso pure il terzo gol, ad opera di Maretti.