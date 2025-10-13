Promozione. Tris del Montelupo. Doppietta di Ndaw e rete di Cintelli

URBINO TACCOLA1MONTELUPO3

URBINO TACCOLA: Malasoma, Romeo, Zaccagnini F., Bellagamba, Taglioli, Petri, Cresci, Castellacci, Bracci, Guelfi, Chicchiarelli. A disp.: Cocozza, Pellegrini, Zaccagnini C., Langella, Vitillo, Cei, Campera, Tiozzo, Cosi. All.: Giannini.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (64’ Pucci), Cupo, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri (85’ Pasqualetti), Bartolozzi, Ferrmaca (73’ Tersigni), Ndaw (82’ Chelini), Cintelli (64’ Cerrini). A disp.: Boretti, Pucci, Pasqualetti, Chelini, Frilli, Cerrini, Celestre, Tersigni, Aprea. All.: Lucchesi.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 1’ Chicchiarelli; 54’ Ndaw, 63’ Cintelli, 81’ Ndaw.

ULIVETO TERME – Secondo successo esterno di fila per il Montelupo, che sbanca anche Uliveto Terme. Pronti via, però, e dopo nemmeno un minuto l’Urbino Taccola sblocca il risultato con Chicchiarelli. Poi un ‘miracolo’ di Lensi in avvio di ripresa evita il raddoppio locale e tra il 54’ e il 63’ il Montelupo la ribalta con Ndaw, servito da Ulivieri, e Cintelli, su cross di Marrazzo. All’81’, poi, ci pensa ancora Ndaw a mettere il sigillo all’incontro ribadendo in rete un tiro di Tersigni respinto dal portiere.