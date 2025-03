Promozione. "Trodica a Monticelli per centrare la vittoria, vedo un pareggio tra Vigor e Aurora»

Oggi si gioca la 10ª giornata di ritorno in Promozione che potrebbe l’Eccellenza al Trodica qualora la squadra di Buratti dovesse conquistare i 3 punti a casa del Monticelli e la Palmense dovesse perdere. Ecco la presentazione di questo turno fatta da Roberto Buratti, allenatore del Trodica.

Azzurra Sbt-Montegiorgio: "Si profila una partita tirata e combattuta, per me finirà in pareggio".

Monticelli-Trodica: "Ci attende una gara difficile perché i locali costituiscono un buon complesso che farà di tutto per mettersi al riparo da sorprese, di contro noi faremo di tutto per tornare a casa con i 3 punti. In questa fase non dobbiamo mollare di un centimetro".

Sangiorgese-Porto Sant’Elpidio: "Ho visto una Sangiorgese molto in salute e in ripresa".

Azzurra Colli-Cluentina: "La Cluentina è in difficoltà e l’Azzurra deve fare punti in chiave playoff: dico 1".

Corridonia-Settempeda: "È una partita equilibrata tra squadre forti e ben allenate: alla fine ne uscirà fuori un pareggio".

Casette Verdini-Elpidiense Cascinare: "Ecco due squadre a cui servono i punti: il Casette è in un momento di difficoltà mentre gli avversari sono in ripresa. Finirà in pareggio".

Palmense-Grottammare: "La Palmense deve vincere per mantenere il secondo posto: 1".

Vigor Montecosaro-Aurora Treia: "La Vigor Montecosaro è una buona squadra e vorrà mettere il punto dopo due sconfitte. L’Aurora Treia è una formazione quadrata: è facile che possa finire in pareggio".