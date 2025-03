Promozione. Trodica a un passo dall’Eccellenza: "Vogliamo essere protagonisti»

"Stiamo già programmando l’Eccellenza". Pensa al futuro Roberto Buratti, allenatore del Trodica a cui manca un punto per vincere il campionato di Promozione. "Vogliamo essere – aggiunge – una matricola vivace e pimpante perché non ci piace solo partecipare. Certo, in questo campionato ci sono piazze forti ma comunque vogliamo essere protagonisti". E si comincia a ragionare sulla prossima rosa. "L’idea è confermare il 60-70% dell’attuale organico e fare quei 3-4 ritocchi di categoria superiore perché vogliamo dare continuità al progetto". Adesso si pensa al primo match point della stagione, domenica la squadra riceverà la visita della Palmense, la seconda della classe che all’andata aveva inflitto un pesante 4-1 alla capolista. Il Trodica ha sostenuto un cammino molto sostenuto: in 25 gare ne ha vinte 19 e pareggiate 4. Il timore è che adesso la squadra possa sentirsi già arrivata. "Ammetto di averlo temuto anche io, invece la squadra ha la mia stessa mentalità e adesso ha ancora più fame. A Monticelli abbiamo disputato una delle più belle partite della stagione e non siamo affatto appagati. Anzi, dico di più: vogliamo vincere tutto quanto e quindi anche Coppa Italia e titolo regionale". Oggi alle 18 c’è il match di andata di Coppa Italia contro l’Azzurra Colli. Il tecnico indica qual è stata la partita in cui ha capito che poteva essere l’anno buono. "Dopo la vittoria (3-0) con il Corridonia, una partita arrivata dopo la netta sconfitta esterna con la Palmense, dopo quel ko abbiamo vinto 10 gare dando lo strappo decisivo per la vittoria finale". È un Trodica che non molla. "Ora abbiamo altri obiettivi da centrare. Possiamo far giocare chi è stato impiegato di meno ma non regaleremo niente a nessuno, scenderà in campo sempre una formazione competitiva".