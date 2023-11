Promozione: turni delicati per le ferraresi, mentre Mesola e Comacchiese sono sul campo di Fontanelice e Anzolavino. In casa Consandolo, Portuense e Casumaro

Mesola a Fontanelice (ore 14.30) senza il grande colpo di mercato Gherardi, arruolabile solo dalla prossima gara. I castellani ad ogni modo dispongono di un organico competitivo, in grado di espugnare il campo della matricola imolese. "Andiamo là per vincere – dichiara il direttore sportivo Edoardo Biondi – sebbene non siamo nelle condizioni ideali, senza giocatori importanti come Pittaluga e con ogni probabilità Telloli. Sarà in campo Cantelli, un test per valutare le sue condizioni fisiche prima di decidere come muoverci sul mercato".

La Comacchiese sarà di scena ad Anzola con il rientrante di Neffati, attaccante poliedrico e rigorista della squadra. "In teoria è una trasferta alla portata – dice il centravanti Lorenzo Tedeschi – ma è sempre bene diffidare di calcoli alla vigilia, visto quello che ci è successo a Monte San Pietro, dove abbiamo incassato quattro gol, o anche la tribolata vittoria a Comacchio nel turno precedente con lo Sparta, gara vinta solo nel finale". L’arrivo di mister Bresciani ha rivitalizzato la squadra: come ci è riuscito? "Non ha utilizzato la bacchetta magica, ha saputo trovare i tasti giusti. Io stesso con lui ho ritrovato il feeling con il gol: ho segnato finora quattro gol, tre con la gestione di mister Bresciani". La matricola terribile Consandolo riceve (ad Argenta) il Placci Bubano. "A nomi sarebbe illegale – sostiene mister Andrea Dirani (nella foto) – in base alla classifica alla portata. Non ci sentiamo favoriti, sarebbe da presuntuosi, in questo campionato regna l’equilibrio. Speriamo che Placci Bubano non si svegli contro di noi". Brutto cliente a Casumaro, c’è la Valsanterno. "E’ un avversario competitivo – mette le mani avanti il direttore generale Fabio Montosi – ha le carte in regola per lottare per le prime posizioni; per quanto ci riguarda rappresenta l’occasione per riscattare l’immeritata eliminazione dalla coppa mercoledì scorso". Infine la Portuense riceve il Trebbo, formazione bolognese già sconfitta in Coppa.

Franco Vanini