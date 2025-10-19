Promozione: turno di riposo per la Centese, mentre la X Martiri sarà a Bentivoglio. Gallo sul sintetico di Anzola. Casumaro per il riscatto, Masi riceve il Valsetta

Quattro ferraresi impegnate nell’ottava giornata del girone C di Promozione, con la Centese che osserverà il turno di riposo dopo aver fermato lo scorso weekend la corsa del Casumaro. Proprio le ‘lumache’ cercheranno di ripartire per stare ai piani alti della classifica, ricevendo al "Merighi" un Faro Gaggio Montano secondo in classifica a -1 dalla capolista Valsanterno. Sfida interessante dunque per capire le ambizioni del Casumaro, che vorrà riprendere il cammino per dar seguito ad un avvio di stagione sopra le righe. La più in forma del lotto è certamente la X Martiri, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dal passaggio del turno ai rigori in Coppa ai danni della Centese, e che oggi proverà a fare il colpaccio sul campo di un Bentivoglio ancora alla ricerca della sua identità.

Per la truppa di mister Bolognesi l’occasione per dare continuità al filotto di risultati positivi e restare nelle zone alte di classifica, magari iscrivendosi ufficialmente alla corsa per un posto nei playoff. Il neopromosso Gallo va alla ricerca del primo successo stagionale sul campo del Felsina, gara tra due formazioni che lottano per obiettivi diversi ma nella quale gli amaranto di mister Zambrini sono determinati a muovere la classifica. Appena due punti in sei partite per il Gallo, che ha bisogno di vincere per dare un segnale prima a sé stesso, e poi alle avversarie per la salvezza.

Chiude il Masi Torello Voghiera con il complicato impegno casalingo che vedrà di fronte l’undici di mister Ferrari e il Valsetta Lagaro, attualmente terzo in classifica a ridosso delle prime due.

Masi che ha dimostrato in queste prime uscite di potersela giocare con tutti, e che va alla ricerca di una vittoria che darebbe ulteriore slancio in termini di morale e classifica. Fischio d’inizio alle ore 15.30.

j.c.