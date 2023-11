Promozione. Un altro pari per il Mesola. È il terzo consecutivo

Fontanelice

0

Mesola

0

FONTANELICE: Maniglio, Raffellini, Ragazzini F., Mengolini, Pagani, Strazzari, Viola, Baldisserri (10’ st Carettini), A. Dardi, L. Gatti (40’ st Morsiani), M. Gatti (15’ st F. Dardi). A disposizione: Cagnani, Galassi, Muvumbi, Morotti, Zannerini, Ragazzini T.. All.: Sanò.

MESOLA: Catalano, Lucci, Perini, Manari, Telloli, Cantelli (35’ st Pittaluga), Braghiroli, Veronese (10’ st Ferrari), Allegrucci (5’ st Boscolo), Mirontsev (20’ st Casette), Cozzino. A disposizione: Calderoni, Marandella, Marouan, Malagutti, Mangolini. All.: Salvagno.

Arbitro: Scarica di Ravenna.

Note: ammoniti: Pagani (F), Braghiroli (M).

È un Mesola con il freno a mano tirato quello dell’ultimo periodo: si procede di punto in punto ma a rilento rispetto all’andamento a cui i castellani avevano abituato i propri tifosi. La squadra di mister Salvagno è uscita dal campo del Fontanelice con un altro pareggio, il terzo consecutivo nelle ultime tre settimane. Durante tutto il corso della gara il Mesola detiene il pallino del gioco, orchestra il possesso ma non riesce a trovare il binario giusto per il gol. Il fraseggio degli ospiti non basta per aggirare il muro costruito dai bolognesi: d’altronde mister Sanò fa della solidità un’arma fondamentale del proprio gioco e anche in questa occasione la compattezza dei padroni di casa si è fatta sentire. Si assiste, infatti, ad una partita fisica e combattuta a centrocampo, in cui i locali, tecnicamente al di sotto degli avversari, cercano di sfruttare le ripartenze veloci. In una gara priva di emozioni per gli spettatori in tribuna e senza grosse chance nella prima frazione, il Fontanelice ha un’occasione per il vantaggio al 65’: Catalano sbaglia il rinvio, Dardi intercetta la palla ma, sul più bello, non centra lo specchio della porta sprecando l’opportunità per l’1-0. Pochi minuti dopo altro tentativo dei locali con la progressione di Carettini, subentrato al 10’ della ripresa, sulla fascia sinistra: il calciatore si inserisce in area e scarica per Dardi che arriva alla conclusione ma trova la pronta risposta di Catalano. Termina così una gara equilibrata che consegna un punto a testa alle due squadre.