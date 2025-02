Promozione, un anticipo da brividi. In campo anche il Subbiano. Montagnano-Sansovino. Scocca l’ora del derby

Gioca d’anticipo il campionato di Promozione con ben tre gare in programma questo pomeriggio alle ore 15. Su tutte spicca il derby in Valdichiana tra Montagnano e Sansovino (nella foto l’attaccante arancioblù Tony Vasseur). Una partita dai mille significati con punti in palio pesantissimi. Un derby che interessa due imprenditori come Corrado Menchetti, patron del Montagnano, e Alessandro Iacomoni, numero uno della Sansovino.

Da un lato gli ospiti che viaggiano a gonfie vele con i loro 49 punti (ben otto lunghezze di margine sul Casentino Academy) in testa al girone, dall’altra parte ecco un Montagnano che inizia a vedere gli effetti della cura Giusti oltre che del mercato di riparazione.

I torelli infatti si trovano adesso con i loro 30 punti a metà del guado. La zona retrocessione è lontana ma per tornare a lottare per un posto che conta sul trenino playoff molto passa da partite come quella di oggi, contro avversarie che vogliono salire in Eccellenza senza se e senza ma. E a proposito di partita speciale lo sarà per Giusti, allenatore del Montagnano, ma in precedenza anche sulla panchina della Sansovino e per la cronaca con un particolarissimo record avendo allenato anche l’altra squadra savinese in Promozione, l’Alberoro solo poche stagioni fa.

Sempre in Promozione ecco un altro anticipo alle ore 15 che interesserà il Subbiano. I giallobolù di Guidotti vogliono ripartire andando ad ospitare il Fiesole contando sull’apporto del proprio pubblico. Avversario tosto quello dei subbianesi visto che i fiorentini stazionano al terzo posto in compagnia del Pontassieve. Per Guidotti l’obiettivo è muovere la classifica per prendere le distanze dal quartultimo posto e dalla zona playout dove si trova la Chiantigiana, attardata di due lunghezze. Sempre in tema di anticipi il Torrita, ultimo in classifica lontano sei punti dal Viciomaggio, riceve la Settignanese.

