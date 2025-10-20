Promozione. Un autorete e tre pali. Per il Pienza serata no e sconfitta interna

PIENZA

SETTIGNANESE

PIENZA: Tafarella, Berardi, Bonari (65’ Marku), Ajdini, Guerra, Pinsuti P., Pinsuti A. (69’ Mensini), Camillucci (80’ Chechi), Valente (55’ Vargiu), Begnardi (71’ Pecci), Doka. A disposizione Canapini, Barbieri, Tiradritti, Barbetti. All. Camillucci.

SETTIGNANESE: Daddi, Capanni (50’ Trincia), Corri, Sebastiano, Baik Said, Cosmi (63’ Piazza), Zefi, Caparrini, Cenni (65’ Tofanari), Giustarini (83’ Pacini), Marrani. A disposizione Serio, Lari, Materassi, Cremonini, Fani. All. Zecchi.

Arbitro: Maretti di Grosseto; assistenti Furiesi e Caponi di Empoli.

Rete: 10’ Bonari (a).

PIENZA – La sfortuna ci mette lo zampino e il Pienza perde una gara in cui ha colpito ben tre legni! Al 3’ è subito traversa di Doka che scocca un bel tiro al volo. Al 10’ tuttavia sono i fiorentini a passare in vantaggio per un clamoroso autogol di Bonari che svirgola completamente la palla nel tentativo di rinviarla verso metà campo. Al 15’ ancora Doka prende il palo. Al 22’ ci prova Begnardi. Nella ripresa legnata di Camillucci al 62’ ed è il terzo legno! A tempo scaduto due palle-gol per la Settignanese. Ma è sufficiente l’autorete iniziale e soprattutto la buona dose di sfortuna che colpisce i padroni di casa.

Giuseppe Stefanachi