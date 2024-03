Promozione. Un Casalguidi formato playoff con super Mallardo

CASALGUIDI

SAN MARCO AVENZA

CASALGUIDI Fiaschi, Taddei, Cappellini, Ghimenti, Campionini, Puccianti (dal 41’ st Sellaroli), Ceccarelli (dal 43’ st Robusto) Martini, Mallardo (dal 31’ st Paccagnini) Bonfanti An. (dal 31’ st Venturi), Bonfanti Al. (dal 26’ st Tesi). A disp. Niccolini, Gaggioli, Dani, Spadi.

All. Benesperi.

SAN MARCO AVENZA Baldini (dal 30’ st Tognoni) Orlando, Della Pina (dal 1’ st Verona) Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Donati, Pasciuti, Doretti (dal 1’ st Conti) Shqypi (dal 23’ st Lattanzi) Smecca. A disp. Giromini, Pasquini, Dell’Amico, Granai, Bellè. All. Alessi.

ARBITRO Cioli di Siena.

MARCATORI Mallardo al 27’ e al 45’ pt.

Una doppietta di Mallardo, a chiudere a posteriori la pratica già nel primo tempo. E il Casalguidi può continuare a sognare, seguendo il nuovo obiettivo (i playoff) indicato dal tecnico Marco Benesperi. E’ il verdetto della ventiseiesima giornata di Promozione appena andata in archivio. Il turno infrasettimanale ha visto i "Canarini" ospitare il San Marco Avenza, riuscendo alla fine a prevalere alla luce del 2-0 finale. Merito di una doppietta del numero nove, che ha sublimato una prestazione collettiva di livello. E ha rilanciato ulteriormente le ambizioni del club: l’obiettivo-salvezza è già stato centrato con largo anticipo, considerando l’attuale quarto posto nel girone A del campionato a 40 punti (in tandem con la Real Cerretese). E alla luce di tutto ciò, Benesperi ha chiesto ai ragazzi uno sforzo ulteriore, alzando l’asticella: il sogno è di continuare su questi ritmi per chiudere in zona playoff, provando magari a giocarsi fino all’ultimo il salto in Eccellenza agli spareggi. Anche perchè il Pietrasanta terza forza del raggruppamento ha solo tre punti in più, mentre la Lunigiana Pontremolese seconda si trova a quota 45. E nel prossimo turno, Ceccarelli e compagni se la vedranno in trasferta proprio contro la Pontremolese. Per quello che appare già uno "scontro ad alta quota".

Giovanni Fiorentino