Promozione. Un episodio penalizza una buona Cuoiopelli. La protesta: "Ogni domenica torti arbitrali»

CUOIOPELLI0ATLETICO MAREMMA1

CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (80’ Bindi), Cerretini, Pini (86’ Tomarchio), Mori, Pacifico, Ferraro (48’ Magera), Di Benedetto, Coluccia (80’ Maggi), Demi, Nuti (70’ Gaye); a disposizione Abutoaei, Ciardelli, Fallacara, Maggi, Terraschi. Allenatore Enrico Pertici.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Barontini, Sabatini C., Serpieri, Ferraro, Amorfini, Vettori A., Dell Aversana, Scozzafava, Vettori G., Zaccariello; a disposizione Massellucci, Ciccioni, Corrado, Forieri, Gentili, Harea, Sabatini, Guadagnoli. Allenatore: Fabio Lorenzini.

Arbitro: Edoardo Pisaneschi di Pistoia (assistenti Elena Tarandetti di Pontedera e Matteo Canci di Carrara).

Marcatori: 15’ Amorfini.

Niente da fare. La Cuoiopelli perde in casa contro la capolista Atletico Maremma, pur giocando alla pari, e deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria. La Cuoio resta inchiodata all’ultimo posto con due punti (ricordiamo che la squadra è partita da -3) insieme ai Colli Marittimi. La capolista passa in vantaggio con Amorfini che ha ribadito in rete una respinta di Bulleri, ma l’azione era viziata da un fallo di mano in area di un giocatore ospite non visto dall’arbitro. Primo tempo equilibrato. Nella ripresa meglio la Cuoiopelli. Di Benedetto è andato vicino al gol con una bella conclusione dal limite dell’area. Nel finale, con la Cuoio riversata in avanti, l’Atletico Maremma ha sfiorato il raddoppio. Gara decisa da un episodio. "Ogni domenica subiamo torti arbitrali – sbotta alla fine il presidente della Cuoiopelli Giulio Pantani – Ora basta. Ci faremo sentire in federazione".