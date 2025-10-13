Promozione: un gol per tempo a Barni

1

SETTIMELLO

1

: Carli, Bonaiuti (30’ st Rizzi) Rossi, Ghimenti, Puccianti (25’ st Diddi) Luccioletti (22’ st Dani) Paccagnini, Bonfanti Al., De Simone (30’ Capecchi, dal 45’ st Zoppi) Bonfanti An., Ceccarelli. A disp. Baldi, Robusto, Filoni, Borselli. All. Paolacci.

SETTIMELLO: Marchi, Zinna, Gori, Giusti, Testaguzza, Lombardi, Becattini, Thiam (20’ st Baldi) Rocco, Liberati (10’ st Nencini) Cavicchi. A disp. Cecconi, Varago, Mina, Licciardiello, Caputo, Calabretta, Calugi. All. Giannini.

Arbitro: Giacometti di Viareggio.

Reti: 20’ Rocco, 15’ st Bonfanti An.

"Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno, sicuramente. Loro sono una bella squadra, prendo questo punto volentieri. Penso sia stata una bella partita, noi come i nostri avversari abbiamo avuto la possibilità di vincerla. Credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto". Mister Ivan Paolacci ha così commentato l’1-1 che il suo Casalguidi ha fatto registrare ieri pomeriggio al Barni contro il Settimello. Un pareggio in rimonta, e anche per questo valido per il morale. Ad aprire le danze era stato Rocco per i calenzanesi, sfruttando una "spizzata" di Cavicchi. La reazione dei canarini non si è fatta attendere ed è stata affidata a due conclusioni di Paccagnini e De Simone (con quest’ultimo uscito anzitempo per infortunio).

A firmare il pareggio, nella ripresa, è però stato Andrea Bonfanti, riuscendo a girare in rete un cross di Ceccarelli. Nonostante i tentativi di entrambe le contendenti, il pareggio è poi rimasto invariato sino al triplice fischio. Il Casalguidi sale quindi a quota 2 punti in classifica nel girone A, agganciando l’Urbino Taccola. E l’attenzione andrà subito alla prossima sfida: la banda Paolacci sarà di scena in Versilia contro il Pietrasanta e l’obiettivo è quello di tornare a casa con almeno un punto.

Giovanni Fiorentino